Guinness World Record: premiata la più vecchia YouTuber al mondo

I videogame sono solitamente visti come un passatempo per i più giovani, ma ovviamente non è così. L’elaborato mondo videoludico è adatto a tutte le età e a tutti i gusti. Hamako Mori ne è la prova vivente: parliamo della più vecchia YouTuber al mondo, come certificato da, Guinness World Record.

Hamako Mori, nata il 18 febbraio 1930, carica video regolarmente sul suo canale Gamer Grandma su YouTube. La donna apprezza molteplici tipi di gioco, da Spec Ops, a Dauntless senza dimenticare anche Call of Duty e NieR: Automata. Il suo video più vecchio attualmente disponibile risale al 2014 e la mostra in azione con Skyrim, gioco molto apprezzato da un’altra nonna YouTuber.

Inizialmente rilasciava video in modo irregolare, ma negli ultimi anni ha iniziato a rilasciare video ogni mese, all’incirca, con un aumento del ritmo nel corso dell’ultimo anno. Poco tempo fa, però, la donna ha rilasciato un video particolare nel quale annunciava di aver ottenuto un Guinness World Record per la YouTuber più vecchia al mondo.

Tramite l’intervista rilasciata al Guinness World Record, che potete vedere poco sopra con sottotitoli inglesi, possiamo scoprire che gioca sin dal 1981 e che apprezza anche i giochi più moderni, come GTA 5, titolo che l’ha impressionata particolarmente per grafica e atmosfera cinematografica.

La donna afferma inoltre che, a suo parere, le persone anziane dovrebbero dedicarsi maggiormente ai videogame. La YouTuber si lamenta del fatto che molti, non solo in Giappone ma in tutto il mondo, non capiscono quanto sono divertenti i videogiochi.

La sua passione e il suo stile pacato le hanno permesso di crearsi un gruppo di fan che la sostengono nel suo hobby. I suoi spettatori l’hanno definita “Un tesoro del Giappone” e le augurano di “vivere una lunga vita. Voglio essere proprio come te da vecchia, Nonna!”. Alcuni le consigliano anche di “proporsi per un altro record quando avrà raggiunto i 100 anni.”