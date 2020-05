Skyrim, la popolare Nonna si prende una pausa dopo dei commenti negativi su YouTube

È probabile che molti di voi non conoscano Shirley Curry. Si tratta di un’anziana signora di 84 anni amante del gaming e in particolar modo di The Elder Scrolls V: Skyrim, così conosciuta e famosa che Bethesda inserirà un NPC dedicato a lei su TES VI – quando uscirà.

Nel corso degli anni ha pubblicato diversi video di gameplay di Skyrim, raccontando le sue avventure ed entrando in contatto con la community del gioco di ruolo di Bethesda Softworks. Purtroppo sappiamo quanto i social possano essere tremendi, pieni di persone pronte a insultare, criticare e fare i leoni da tastiera da dietro a un monitor. Tutto ciò ha toccato anche la gentile Nonna Skyrim, che ormai al limite della sopportazione e dello stress per i diversi commenti negativi, ha deciso di prendersi una pausa dal popolare portale di video sharing, YouTube.

Nel Vlog che vi mostriamo qua sotto, Shirley Curry racconta di come lo stress la stia tormentando, e anche se non dovrebbe lasciarsi prendere da queste cose non può fare a meno di pensarci e rimanerci male. Ha anche cercato di invitare le persone che non apprezzano i suoi video di cercarsi altri giochi o utenti da seguire e lo ha fatto con tranquillità e pacatezza.

Non sappiamo quanto durerà la pausa, quello che ci auguriamo è che innanzitutto si possa riprendere il più velocemente possibile e ci auguriamo di tornare presto a vedere i suoi video e le sue avventura su The Elder Scrolls V: Skyrim. La speranza e di non vedere più certi commenti da parte di persone evidentemente annoiate, così da lasciarle seguire la sua passione con estrema tranquillità.

