Gundam Evolution: annunciato il nuovo FPS free to play, i dettagli

Bandai Namco ha appena annunciato un nuovo titolo della saga di Mobile Suit Gundam che sarà un FPS arena free to play: si chiama Gundam Evolution, e una sua closed beta è stata programmata per questo agosto in Giappone, in attesa del rilascio ufficiale nel 2022.

Gundam Evolution è stato presentato come uno sparatutto a squadre 6 contro 6 dove i giocatori possono scegliere la loro Mobile Suit preferita, ognuna con le sue abilità uniche. Il gioco è sviluppato con Unreal Engine, e nonostante al momento sia disponibile solo un trailer in lingua giapponese il videogioco è stato comunque programmato per essere rilasciato su scala internazionale.

La closed beta già menzionata, disponibile ad agosto, per il momento sarà un test esclusivo del Giappone. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 agosto 2021, e Bandai Namco sceglierà tra gli iscritti un totale di 5000 giocatori che proveranno in anteprima Gundam Evolution. I periodi di test si svolgeranno l’8 e il 9 agosto tra le 6 del pomeriggio e la mezzanotte nel fuso orario giapponese, che corrisponderebbero alle 11 di mattina italiane fino alle 17 del pomeriggio.

Gundam Evolution è uno dei tanti progetti in corso da Bandai Namco per il franchise mecha. Attualmente è in sviluppo il Gundam Ace 20th Anniversary, una serie di iniziative per il ventesimo compleanno del manga shōnen, tra rilasci di film, anime, manga e gadget, in cui il piatto forte è un nuovo progetto chiamato Mobile Suit Gundam Eight in cui è coinvolto lo scrittore di Iron-Blooded Steel Moon. Sempre nell’universo Gundam, troviamo tra i nuovi progetti anche Mobile Suit Gundam Hathaway, un film animato già disponibile su Netflix da questo luglio.

Gundam Evolution è programmato per essere rilasciato esclusivamente su PC, e la finestra di lancio per il momento è molto larga e vaga: il 2022. Attenderemo i test giapponesi per capire come funziona il gioco, che al momento sembra qualcosa di simile a Overwatch o Team Fortress, e per scoprire se in futuro ci saranno date più certe, soprattutto per closed beta e rilasci internazionali.