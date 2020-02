GWENT: data di uscita della versione Android svelata

Una settimana fa vi avevamo parlato di quanto fosse vicina la data di rilascio di GWENT: The Witcher Card Game su Android. Ebbene ora lo sappiamo grazie ad un video pubblicato proprio dal canale Youtube ufficiale. Il titolo, già disponibile per PC e iOS, sbarcherà il prossimo 24 marzo e sarà scaricabile gratuitamente sul Play Store.

GWENT: The Witcher Card Game, come è facile intuire dal sottotitolo, è un gioco di carte competitivo basato sull’universo di The Witcher. Una prima versione è nata all’interno di The Witcher 3, come una sorta di grande minigioco. Inutile dire che l’apprezzamento da parte del pubblico e le buone idee messe in campo gli hanno permesso di diventare un titolo indipendente. Qui di seguito vi mostriamo il trailer di lancio del gioco.

Se volete già pre registrarvi, a questo indirizzo potete farlo. Eseguendo la registrazione avrete diritto ad uno speciale avatar da Golem Imperiale unico da sfoggiare durante le vostre partite, il quale sarà aggiunto alla vostra collezione al primo login sul vostro dispositivo Android. GWENT: The Witcher Card Game supporterà inoltre il cross-play con iOs e PC. Inutile dire che il titolo verrà costantemente aggiornato e, vista la sua natura da free-to-play, saranno presenti anche diverse microtransazioni, come già succede con la sua controparte di Blizzard: Hearthstone.

Siete felici di questa notizia? Lo avete già provato? Fatevi sentire nei commenti e diteci la vostra nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato CD Projekt RED.