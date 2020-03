GWENT: ecco quando inizierà la beta per la versione Android

Quasi un mese fa vi avevamo svelato la data di uscita di GWENT versione Android. Il titolo nato come mini gioco del terzo capitolo di The Witcher ha sicuramente suscitato l’interesse del pubblico, tanto che molti aspettavano questa versione. Come vi abbiamo fatto sapere il gioco di carte sbarcherà il prossimo 24 marzo e sarà scaricabile gratuitamente sul Play Store.

Per quei pochi che forse non lo conoscono, GWENT: The Witcher Card Game è un gioco di carte competitivo basato sull’universo di The Witcher, inutile dire che l’apprezzamento da parte del pubblico e le buone idee messe in campo gli hanno permesso di diventare un titolo indipendente. Proprio in queste ore gli sviluppatori del titolo hanno fatto sapere che la closed beta inizierà ufficialmente domani 10 marzo. Se vi state chiedendo come accedervi, vi basta andare sul sito ufficiale ed iscrivervi.

Registrandovi avrete inoltre diritto ad uno speciale avatar da Golem Imperiale unico da sfoggiare durante le vostre partite. Ricordiamo inoltre che il titolo supporterà il cross-play con iOs e PC. Inutile dire ovviamente che il GWENT sarà in continuo aggiornamento con l’aggiunta di carte nuove ed eventi dedicati quotidiani. Il titolo, per chi non lo sapesse, sarà free-to-play ma saranno contenuti al suo interno anche diverse microtransazioni, come già succede con il suo “rivale” Hearthstone.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate la versione Android di GWENT? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato CD Projekt RED.