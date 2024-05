Hades 2, il successore dell'acclamato titolo di Supergiant Games, mantiene lo spirito rogue-like del suo predecessore, introducendo al contempo numerose novità e un nuovo protagonista, Melinoe. Anche se avete giocato il primo capitolo, dunque, potreste trovarvi disorientati all'inizio della vostra avventura nell'Oltretomba, motivo per cui abbiamo stilato per voi una serie di consigli essenziali per chi si appresta a esplorare l'oscuro mondo di Hades 2.

Hades 2 | Consigli utili per iniziare

Le carte Arcana

Le Carte Arcana emergono come uno degli elementi innovativi di questo sequel. Queste carte offrono potenziamenti supplementari, richiedendo Cenere per essere sbloccate e Psiche per essere equipaggiate. Il nostro consiglio è quello di partire subito alla ricerca della Carta dell'Eternità, che concede uno "Scampato alla Morte" per run, dato che potrebbe fare la differenza nelle prime fasi del gioco, salvandovi da morte certa e restituendovi al 40% della salute e magia.

Usa la Magia e la Fattura

Al contrario della vita, la Magia è alquanto semplice da recuperare: si ricarica automaticamente a ogni zona, e ci sono svariati Benefici e Carte Arcana che permettono di recuperarla più velocemente. Non avere, quindi, paura di utilizzarla in qualsiasi situazione sia necessaria, e appena vedi il simbolo della Luna su una porta il nostro consiglio è di sceglierla, così da sbloccare la Fattura di Selene.

Questo potere si unisce a quelli base di Melinoe, permettendo di eseguire un attacco estremamente potente dopo aver consumato un certo quantitativo di Magia. Si tratta di una risorsa potentissima soprattutto contro i boss, per cui cercate di ottenerla a ogni run.

Parla con gli NPC e dargli il Nettare

Non trascurate le interazioni con gli NPC che popolano il Crocevia e l'Oltretomba, come il simpatico rospo Frinos. Oltre a fornire compagnia, questi incontri sono essenziali per lo sviluppo delle relazioni e l'accesso a risorse aggiuntive.

Riguardo ai Doni e Talismani, è utile sapere che donare Nettare a certi dei e personaggi può incrementare le vostre relazioni con loro, ottenendo in cambio Talismani da utilizzare per migliorare le caratteristiche di Melinoe durante le sue discese nell'oltretomba. Tra i più utili all'inizio dell'avventura vi è quello di Nora (il fantasma che apparirà quasi ogni notte nella tenda di Melinoe), che vi permetterà di caricare notevoli punti vita dopo ogni zona fino a un massimo di 50 per ogni run.

Fortunatamente, il Nettare non è affatto raro in Hades 2, dato che può essere sia trovato nel corso delle run che comprato presso il Mediatore Reietto in cambio di 30 ossa.

Parti con gli strumenti giusti

In Hades 2, oltre alle armi, sono presenti degli strumenti aggiuntivi che possono essere sbloccati e selezionati prima delle run: badile d'argento, bastone da pesca, piccone a mezzaluna e tavoletta della pace. Questi permettono di raccogliere risorse essenziali come Semi Misteriosi, pesci scambiabili con Ossa, o reclutare Ombre Solitarie in cambio di un consistente apporto di Psiche. Prioritizzare il piccone a mezzaluna favorirà la raccolta di Argento, risorsa cruciale per l'acquisto e lo sblocco successivo di altri strumenti.

Per quanto riguarda le risorse, è consigliabile concentrarsi inizialmente sulla loro raccolta piuttosto che mirare direttamente alla vittoria contro i boss. Elementi come Ossa, Cenere e Psiche sono fondamentali per sbloccare ed equipaggiare Carte Arcana, acquistare risorse rare dal Mediatore Reietto o potenziare ulteriormente il vostro personaggio attraverso lo scambio.

Il calderone

Un'altra componente da esplorare sono i Sortilegi, formule magiche che permettono di accedere a strumenti, negozi e missioni aggiuntive tramite il Calderone presente nel Crocevia. Tra questi, vi consigliamo di concentrarvi inizialmente su:

Arti della Notte, per lo sblocco degli Arnesi di Raccolta

per lo sblocco degli Arnesi di Raccolta Intervento Fatidico , per sbloccare le quest secondarie tramite La Lista del Fato in cambio di ricompense utili

, per sbloccare le quest secondarie tramite La Lista del Fato in cambio di ricompense utili Invocazione della Fortuna Mercantile, per sbloccare il Mediatore Reietto presso cui scambiare ossa in cambio di risorse come Cenere e Psiche

Sperimenta con i Benefici

Infine, non preoccupatevi eccessivamente di selezionare i Benefici giusti nelle fasi iniziali. Ogni Dio offre un assortimento di Benefici che ruotano casualmente, e parte del divertimento sta nel sperimentare combinazioni diverse per scoprire quali si adattano meglio al vostro stile di gioco. Come regola generale, solitamente sono migliori i Benefici di rarità più alta, ma tutto dipende dal vostro stile di gioco.

Con questi consigli, speriamo di rendere il vostro ingresso nel mondo di Hades 2 quanto più piacevole e fruttuoso possibile. Che le oscure sfide dell'oltretomba vi siano lievi!