Hades classificato per PlayStation, annuncio imminente?

Supergiant Games potrebbe a breve annunciare l’arrivo di Hades per PlayStation 4. Il rougelike, vincitore di diversi premi quest’anno come Game of the Year e in generale gioco molto apprezzato a critica e pubblico potrebbe infatti essere vicino a sbarcare sulla vecchia console Sony. L’indiscrezione non arriva da un insider ma dalla board coreana che si occupa del rating dei videogiochi.

Chiamata The Game Rating and Administration Committee of Korea, si tratta ovviamente dell’equivalente del nostro PEGI. Nel suo database, alla voce dedicata al gioco, si nota infatti come sia stata aggiunta la voce PlayStation 4. La versione di Hades per la console Sony a quanto pare è stata trasmessa a fine aprile ma è emersa solamente ora. Ovviamente non ci resta che attendere un annuncio ufficiale in merito ma la presenza di giochi nei database di queste board molto spesso precedono il reveal, almeno per quanto riguarda titoli più piccoli.

D’altronde l’arrivo di Hades su console potrebbe essere oramai davvero dietro l’angolo. Nel corso degli ultimi anni infatti il titolo, che debuttò alla fine del 2018 su Epic Games Store ha avuto l’occasione di sbarcare anche su Nintendo Switch. Sarebbe naturale dunque pensare anche ad altre console su cui vedere l’opera Supergiant Games e sicuramente la scelta di PlayStation 4 non è casuale, vista la grande diffusione della piattaforma, esattamente come avvenuto con la console della casa di Kyoto.

In attesa di comunicazioni da parte del team di sviluppo, ci resta solo un grande dubbio a chiarire. In caso di annuncio ufficiale Hades potrà essere compatibile anche con PlayStation 5? Molto probabilmente sì ma potrebbe non sfruttare le feature del DualSense. Ne sapremo comunque sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni, quando (e se) Supergiant Games si pronuncerà in merito. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.