Nel 2017, un fan di Half Life 2 ha deciso di intraprendere una vera e propria impresa e realizzare una mod vr per il titolo prodotto da Valve. Sono ormai passati molti anni da quando il progetto ha preso vita e, nel corso del tempo, non sono mancati gli aggiornamenti. Solo poche settimane fa, infatti, abbiamo analizzato un video nel quale sono mostrati gli ultimi progressi della mod. Oggi, invece, abbiamo a disposizione molto più materiale.

Lo youtuber Beardo Banjo, infatti, ha postato un lungo gameplay che mostra 40 minuti di gioco. Nel video, possiamo vedere le fasi iniziali di Half Life 2. La qualità generale del prodotto, che si trova ancora in fase di beta, è eccellente. La mod fan made, infatti, non ha nulla da invidiare a titoli nativi per vr. Le meccaniche riescono a rispondere comodamente a tutti i comandi della realtà virtuale e consentono di avere un’esperienza che già in questa fase di beta sembra eccezionale. Lo stesso youtuber, infatti, è entusiasta del prodotto ed esalta in particolare il sistema di selezione delle armi. Quest’ultimo è lo stesso presente in Half Life Alyx, l’ultimo capitolo della saga sviluppato in realtà virtuale.

Anche sotto l’aspetto grafico e della fisica di gioco, Half Life 2 continua a comportarsi bene e non sembra presentare particolari criticità nemmeno con questa mod. Infatti, oltre a sottolineare come questa mod restituisca l’esperienza di un titolo nativo per realtà virtuale, Beardo Banjo mostra ulteriori elementi interessanti. Oltre alla fisica di gioco che, già dall’uscita del titolo, permette di muovere ogni singolo oggetto, lo youtuber sottolinea la qualità grafica. In particolare, la luce e gli effetti luminosi sono uno degli elementi che, ancora oggi, più colpisce del titolo di Valve.

La mod per Half Life 2, attualmente, si trova ancora in fase di beta. Come detto in precedenza, trattandosi di un progetto sviluppato da un singolo appassionato, è difficile sapere con certezza quando questo titolo sarà rilasciato. Tuttavia, nonostante i cinque anni di lavoro impiegati fino ad ora, visti i risultati non possiamo che fidarci totalmente del modder.