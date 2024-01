Half-Life 2 RTX, il nuovo incredibile trailer dal CES

Il CES 2024 è stato il palcoscenico di una nuova presentazione di Half-Life 2 RTX da parte di Nvidia. Non si tratta di una semplice remaster o di un'ennesima versione del celebre gioco del 2004; si tratta di una mod straordinaria della community che sfrutta appieno le tecnologie RTX delle schede video Nvidia.

Il trailer di Half-Life 2 RTX è stato il punto focale di uno degli eventi più attesi al CES, evidenziando il lavoro titanico svolto dal talentuoso team di sviluppo Orbifold Studios. Questa mod, ufficialmente chiamata "Half-Life 2 RTX, An RTX Remix," rappresenta una fusione perfetta tra l'implementazione del Ray Tracing e una remaster completa del gioco originale.

Orbifold Studios ha dichiarato di aver ricostruito praticamente tutti gli assett per il rendering su base fisica, migliorando il gioco in una maniera mai vista prima. Il team ha impiegato un processo massiccio di upscaling per migliorare la qualità e i dettagli, con una risoluzione media aumentata di ben otto volte e dettagli geometrici di venti migliorati di ben venti volte rispetto ai modelli originali.

Questo progetto rappresenta un perfetto esempio di come l'industria videoludica possa evolversi attraverso la collaborazione tra aziende leader e talentuosi sviluppatori indipendenti. Half Life 2 RTX dimostra che, anche a distanza di anni dal suo lancio originale, un gioco iconico può tornare a brillare con l'aiuto delle ultime tecnologie.