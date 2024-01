MA CHE BOMBA! Apple Watch Series 9 a meno di 430€!

Siete alla ricerca del nuovo Apple Watch Series 9, l'assoluto top di gamma in fatto di smartwatch, e desiderate approfittare di un'offerta? In tal caso si tratta del momento perfetto per aggiungerlo su Amazon, dato che al momento è disponibile a un prezzo imperdibile: potrà essere vostro a soli 429,00€, con un risparmio del 12% rispetto al prezzo originale di 489,00€. Inoltre, potete anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis!

Apple Watch Series 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple Watch Series 9 presentano principalmente novità funzionali e tecniche rispetto ai modelli precedenti, mantenendo sostanzialmente invariato l'aspetto estetico. Questo rende il prodotto interessante sia per i fedeli utenti di Apple, che ogni anno sostituiscono il loro smartwatch insieme all'iPhone, sia per coloro che cercano uno smartwatch di fascia alta e desiderano il meglio del meglio. Nel panorama del design e delle funzionalità, infatti, sono pochi i modelli in grado di competere, e non sono disponibili a prezzi inferiori rispetto a quello Apple.

L'elemento innovativo che potrebbe spingervi all'acquisto dell'Apple Watch Series 9 è il nuovo Chip S9, che promette notevoli miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. Questa rappresenta la prima grande evoluzione in questo settore dal 2020, e le promesse includono un'autonomia fino a 18 ore, una GPU il 30% più potente rispetto al modello precedente e notevoli miglioramenti nell'integrazione con Siri. Altre caratteristiche interessanti includono la nuova gesture del doppio tocco, uno schermo con luminosità migliorata e molte altre, che potrete scoprire nei dettagli nel nostro articolo dedicato.

L'Apple Watch Series 9 è più di un semplice smartwatch, bensì rappresenta un alleato perfetto per il monitoraggio della salute e un versatile partner di allenamento. Offre un display Retina always-on e la possibilità di interazione senza contatto diretto, oltre ad avanzate funzioni di salute, come la misurazione dell'ossigeno nel sangue e dell'ECG, si abbinano a dettagliate statistiche sul sonno e monitoraggio termico per una completa consapevolezza del benessere. Resistente all'acqua e dotato di app per una nutrita varietà di esercizi, si integra perfettamente con l'ecosistema Apple. Insomma, al prezzo promozionale di 429€, invece di 489€, è davvero imperdibile!

