Le chiavi è roba vecchia, l'auto del futuro si sblocca con il volto come un iPhone

La tecnologia di riconoscimento facciale è presente ormai da diverso tempo sugli smartphone, soprattutto quelli di casa Apple, e ora Continental intende implementare la stessa tecnologia per sbloccare e avviare l'auto.

L'azienda suggerisce che questa tecnologia possa essere installata sia all'interno che all'esterno del veicolo. Oltre all'avvio del veicolo, il riconoscimento facciale nel sistema di infotainment potrebbe semplificare i pagamenti digitali, ad esempio presso una colonnina.

Continental sostiene che la sua tecnologia di riconoscimento facciale va oltre una semplice fotocamera, poiché è combinata con un'altra innovazione presentata al Consumer Electronics Show (CES) lo scorso anno: le telecamere nascoste.

La società tedesca produttrice di componenti automobilistici ha sviluppato una telecamera che può essere installata dietro uno schermo di infotainment e vedere attraverso di esso. Ciò significa che i progettisti del veicolo non devono apportare modifiche agli interni per utilizzare questa tecnologia, e la telecamera è integrata in ciò che il conducente sta guardando.

Le telecamere di Continental potrebbero essere integrate nel montante B di un veicolo per sbloccarlo. Oltre al riconoscimento facciale, Continental afferma di aver lavorato su schermi perfettamente integrati nel montante B del veicolo. Quasi invisibili quando spenti, si illuminano quando il proprietario si avvicina, fornendo informazioni come lo stato di carica, la chiusura delle porte e altro ancora.

"Il trasferimento delle nostre tecnologie dall'interno all'esterno è un passo logico successivo se ciò ci consente di incorporare ulteriori aspetti di sicurezza e funzioni di comodità", ha affermato Boris Mergell, responsabile UX di Continental Automotive. "Estendendo il nostro portafoglio UX all'esterno, i produttori di veicoli e gli utenti finali trarranno vantaggio in egual misura da nuove opzioni di interazione intuitive".