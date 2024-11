Half-Life 2 RTX: un nuovo video mostra gli incredibili progressi

Come forse saprete un gruppo di modder sta lavorando a una versione rimasterizzata di Half-Life 2 con tecnologia RTX, come mostrato in un nuovo trailer pubblicato da NVIDIA. Il video offre uno sguardo dietro le quinte del progetto di Orbifold Studios, che sta utilizzando il motore RTX Remix per apportare significativi miglioramenti grafici al celebre titolo del 2004.

Video Half-Life 2 RTX

Il trailer evidenzia come il team stia implementando illuminazione dinamica avanzata, nebbia volumetrica e maggiori dettagli 3D agli oggetti di gioco. Nonostante non sia stata annunciata una data di rilascio, il progetto potrebbe coincidere con il 20° anniversario di Half-Life 2 il prossimo 16 novembre (anche se sembra troppo bello per essere vero).

Parallelamente, lo youtuber Tyler McVicker ha notato l'apparizione di un nuovo ramo protetto da password per Half-Life 2 su Steam. L'elevato numero di build di test suggerisce un aggiornamento più sostanzioso rispetto a quello rilasciato per il 25° anniversario del primo Half-Life lo scorso anno.

Ovviamente non ci sono conferme ufficiali, ma inevitabilmente questi sviluppi alimentano le speculazioni su possibili novità in arrivo da Valve per celebrare il ventennale di uno dei suoi titoli più iconici. Gli appassionati della serie potrebbero quindi dover tenere d'occhio eventuali annunci nel prossimo fine settimana.

Half-Life 2 è stato uno dei giochi più importanti del primo decennio degli anni 2000. Ha saputo dar vita a un mondo di gioco sandbox incredibilmente dettagliato e rivoluzionato il concetto di sparatutto single player, ispirandosi a ciò che fece Halo solo qualche anno prima. Ancora oggi (nonostante un ottimo Alyx) attendiamo con ansia un eventuale terzo capitolo della serie che possa finalmente regalarci la tanto agognata conclusione di saga semplicemente epocale sotto tutti i punti di vista. Dai, Valve, regalaci questo sogno e rendici felici.