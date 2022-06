Durante lo scorso Nintendo Direct Mini abbiamo potuto godere di un annuncio molto importante per i possessori di Nintendo Switch. In questi giorni sulla console ibrida di Nintendo è uscito Portal: Collezione da Compagnia, un pacchetto che permette a tutti coloro che non l’hanno fatto di giocare a due dei migliori puzzle game di sempre. Ma le sorprese non finiscono qua, dato che c’è chi ha scoperto che, proprio grazie a Portal, è possibile giocare anche il leggendario Half-Life 2 su Switch.

È tutto vero, e a scoprire questa inattesa sorpresa è stato un modder, il quale ha scoperto come il classico che ha cambiato per sempre la storia degli FPS è ben nascosto all’interno della Portal: Collezione da Compagnia appena lanciata su Nintendo Switch e, naturalmente, è già stato trovato un modo per eseguirlo e goderselo in tutta comodità. Si tratta di un metodo ancora work in progress, ma al momento è già possibile eseguire Half-Life 2 su Switch in un modo preliminare.

Il modder conosciuto su Twitter come ‘OatmealDome’ ha affermato che l’intero Half-Life 2 è incluso nel codice del nuovo pacchetto dedicato a Portal. Come viene sottolineato, a prima vista potrebbe non sembrare una grande sorpresa poiché Portal è nato proprio come una mod di Half-Life 2, ma in modo del tutto inaspettato la recente raccolta pubblicata su Nintendo Switch ha dentro di sé anche il codice del secondo amatissimo capitolo di Half-Life.

Come dice il modder su Twitter ci sono ancora diverse problematiche. “Il gioco funziona in un certo senso: occasionalmente si arresta in modo anomalo, è impossibile avanzare in alcune mappe sono impossibili, le animazioni degli NPC sono difettose, i salvataggi non funzionano e le telecamere del mondo non si generano correttamente”. Insomma, al momento è si possibile giocare allo storico FPS anche su Switch, ma non essendo un porting vero e proprio il tutto funziona correttamente fino a un certo punto.