Half-Life 3 esiste! La recensione si trova in Cyberpunk 2077

Ora che Cyberpunk 2077 è finalmente uscito, termina il mito di un gioco che è stato in sviluppo per oltre 8 anni. Un’attesa che è stata certamente estenuante per tutti quei fan che sin dal primo trailer d’annuncio, si sono perdutamente innamorati di questo nuovo progetto dei creatori della saga videoludica di The Witcher. C’è chi però, a distanza di molti anni, sta ancora aspettando un segno di vita per quanto riguarda Half-Life 3, ma su questo abbiamo delle novità.

La buona notizia è che Half-Life 3 esiste, quella meno buona invece è che l’esistenza del terzo capitolo dell’iconica saga Valve è solo all’interno di Cyberpunk 2077. Tra i tantissimi easter egg che sono già stati scovati nelle strade di Night City, uno dei più curiosi e divertenti è senz’ombra di dubbio la recensione del terzo capitolo di Half-Life. Esatto, nel mondo della nuova opera di CD Projekt RED, la saga FPS di Valve ha avuto un terzo capitolo.

I like this tho. pic.twitter.com/CF9hXUindD — Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) December 10, 2020

A scovare questo bellissimo easter egg, è stato l’utente Twitter “Tyler McVicker” il quale ha voluto postare sul proprio profilo lo screen di quanto ha trovato nel gioco. Come si può leggere nella recensione di “No Life 3”, si tratta di un gioco atteso dagli appassionati per ben 50 anni. Le citazioni all’interno della recensione sono tante, dal silenzioso protagonista, alla presenza di un piede di porco; non ci sono dubbi, a Night City Half-Life 3 eiste!

Una citazione davvero molto belle e che farà sicuramente sorridere molti appassionati che se la troveranno davanti. Al momento, invece, per quanto riguarda il nostro Half-Life 3, Valve tace ancora su una possibile esistenza di questo progetto, anche se i fan della serie proprio quest’anno hanno avuto l’occasione di giocare ad Half-Life Alyx. Cosa ne pensate di questo easter egg presente in Cyberpunk 2077?