Half-Life Alyx: Campo Santo al lavoro sul titolo VR, che fine ha fatto il loro gioco?

Nel 2017, lo studio di sviluppo di Firewatch, Campo Santo, ha presentato In the Valley of Gods, un’avventura in prima persona ambientata in Egitto. L’anno dopo, Valve acquistò Campo Santo facendo passare il team allo sviluppo di alcuni titoli di Valve, compreso Half-Life Alyx. Adesso, alcuni giocatori hanno fatto dimostrato la loro preoccupazione sullo stato di sviluppo di In The Valley of Gods, di cui si sono presto perse le tracce.

Proprio il mese scorso, alcuni utenti hanno notato che sui profili Twitter degli sviluppatori di Campo Santo è stata rimossa qualsiasi menzione a In the Valley of Gods. Questa ulteriore mancanza di informazioni sul gioco ha fatto preoccupare ulteriormente i fan dello studio di sviluppo americano.

Il co-fondatore di Campo Santo, Jake Rodkin, conferma che “Lo sviluppo di In The Valley of Gods è attualmente sospeso”, ma la buona notizia è che non è stato completamente cancellato. In una dichiarazione a Polygon, Rodkin afferma che gli ex sviluppatori di Campo Santo sono attualmente impegnati a lavorare non solo su Half-Life Alyx, ma anche su Dota Underlords, sulla piattaforma Steam e su altri progetti Valve.

L’obbiettivo di Rodkin è quello di riprendere lo sviluppo di In The Valley of Gods in futuro, per il momento però sembra che i ragazzi di Campo Santo siano impegnati in altri lidi. Sperate anche voi di poter mettere le mani sul nuovo gioco di Campo Santo in futuro? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.