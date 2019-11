Half-Life Alyx i doppiatori originali non faranno parte del progetto

Dopo l’annuncio di Half-Life Alyx avvenuto nelle scorse ore, in questo momento stanno venendo rilasciate ulteriori informazioni e dettagli sul nuovo gioco esclusivo per i visori per la Realtà Virtuale. Il prequel ambientato prima degli eventi del secondo capitolo interrompe il digiuno degli appassionati durato tredici anni e dopo tutto questo tempo saranno molte le cose a cambiare, a partire dal doppiaggio.

Half-Life Alyx presenterà un recasting per alcuni dei suoi personaggi più importanti, tra cui la protagonista, Alyx stessa. In questo nuovo capitolo la ragazza sarà ora doppiata da Ozioma Akagha, l’attrice che ha già prestato la propria voce a diversi personaggi femminili quali: Plastic in Mirror Edge: Catalyst, e Barbara Casey, Zena Woodard e Angela Cummings in Wolfenstein II: The New Colossus.

Un’altro importante recast è avvenuto sul personaggio di Eli Vance, il padre di Alyx. L’attore originale di Vance, Robert Guillaume, è sfortunatamente deceduto nel 2017. Guillaume è stato un prolifico attore televisivo e cinematografico, noto per la sua interpretazione vocale di Rafiki nella versione animata de Il Rè Leone. Vance ora sarà doppiato da James Moses Black, un attore noto per la sua interpretazione in This is Us.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx uscirà a marzo 2020 e sarà disponibile sui dispositivi VR: Valve Index, htc Vive, Oculus e Windows Mixed Reality. Cosa pensate di questo cambio di doppiatori per Half-Life Alyx? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.