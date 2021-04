Half-Life Alyx: la mod senza VR lo sta trasformando in un altro gioco

Da quando è uscito ormai quasi un anno fa, Half-Life Alyx è riuscito ad ammaliare tutti i possessori di un visore per realtà virtuale su PC. Sfortunatamente l’attesissimo nuovo capitolo della saga Valve è un’esclusiva VR, e moltissimi appassionati del franchise non hanno potuto ancora re-incontrale il personaggio Alyx Vance in questa nuova iterazione del brand. Per questo, un singolo fan sta lavorando da diversi mesi a una mod che permette di giocare tutto Alyx senza un casco VR.

Giusto in queste ore, Il modder conosciuto online con il nickname di “SoMNst”, ha rilasciato un nuovo video dedicato ad uno stato di aggiornamento della sua tanto attesa mod che permette di giocare Half-Life Alyx senza la necessità di possedere un visore per realtà virtuale. Come già reso noto gli scorsi mesi, questa mod consentirà di giocare al più recente Half-Life senza VR e con il pieno supporto di mouse e tastiera.

In questo ultimo video caricato, il modder mostra alcune nuove animazioni aggiunte all’esperienza che sembrano trasformare il tutto in un altro gioco. Inoltre, la velocità nei movimenti del giocatore è stata corretta, soprattutto quando ci si trova abbassati e quando si va ad utilizzare l’ADS. Oltre a questo, gli zombi ora corrono al posto di camminare. Quest’ultima modifica mira a rendere il gioco un po’ più impegnativo e anche i nemici come gli headcrab sono stati resi più aggressivi in questa mod di Half-Life Alyx.

Sfortunatamente, al momento la mod si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo e non c’è nessun modo di scaricarla. Il modder, però, prevede di rilasciare una versione pre-alpha esclusiva per i suoi membri Patreon. Una volta che sarà finita del tutto, invece, la mod in questione sarà rilasciata in una versione pubblica per tutti.