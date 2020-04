Half-Life Alyx: sviluppata una mod che permette di giocare con mouse e tastiera

Pochi giorni dopo l’uscita di Half-Life Alyx, non ci è voluto molto prima che i giocatori riuscissero ad accedere al titolo e a giocarvi, senza l’utilizzo di un visore VR, tramite una mod. Sebbene la prima mod creata per giocare il titolo senza l’ausilio di un visore VR non sia tecnicamente un ottimo lavoro, un altro modder ha avuto la stessa idea e ha creato una propria version che permette di giocare semplicemente con mouse e tastiera.

L’autore, chiamato “r57zone”, sta lavorando sulla conversione totale delle meccaniche VR di Half-Life Alyx al semplice utilizzo con mouse e tastiera. Anche i giocatori che non sono possessori di un visore potranno quindi accedere al titolo, sebbene dovranno aspettare ancora il rilascio completo della mod, che per ora si trova solo in uno stadio di sviluppo primitivo. Dal primo video che il ragazzo ha pubblicato per mostrare la sua opera, possiamo notare che i comandi, sebbene convertiti, non sono del tutto responsivi come dovrebbero, e il gameplay risulta ancora piuttosto complicato e macchinoso.

Utilizzando le capacità offerte dal motore grafico, il modder è riuscito a convertire i comandi da attuare tramite i sensori di movimento del visore per essere applicati a mouse e tastiera. Sarà possibile raccogliere oggetti e armi, muoversi, ricaricare e sparare semplicemente premendo i tasti della nostra tastiera o del mouse: praticamente, tutte le meccaniche di Half-Life Alyx funzioneranno come se si stesse giocando ad un gioco non-VR. Il progetto di r57zone, inoltre, è finanziato da un Patreon che permette di provare la prima versione del suo lavoro, ma in seguito sarà reso pubblico e disponibile per tutti. Nei futuri aggiornamenti, oltretutto, il ragazzo ha in mente di continuare a modificare e perfezionare le meccaniche e i comandi per renderli più responisivi all’utilizzo su periferiche.

Non si sa ancora se tale mod permetterà il completamento del gioco, poichè per ora quel pò che è stato mostrato è inerente alle meccaniche classiche di base. Voi cosa ne pensate di questo lavoro? Siete curiosi di vedere come si comporterà Half-Life Alyx una volta convertita all’utilizzo con mouse e tastiera?