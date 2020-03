Half-Life Alyx, il futuro dei single-player per Gabe Newell: mondi persistenti popolati da IA

Sull’ultimo numero della testata britannica Edge con in copertina Half-Life Alyx, il fondatore di Valve e figura carismatica del settore dei videogiochi Gabe Newell ha parlato di molti argomenti: dalla competizione di Epic Games Store nei confronti di Steam, delle rivoluzioni tecnologiche in stile Matrix ma anche del futuro dei giochi single-player. Si tratta di un argomento sicuramente interessante visto da una prospettiva come quella di Valve che pur responsabile di alcuni dei migliori titoli per giocatore singolo, nell’ultimo decennio ha sempre incluso una dimensione più o meno preponderante di multiplayer online nei propri giochi.

Secondo Newell, grazie alle intelligenze artificiali i titoli in single-player potranno crescere ed evolversi in formule che, al momento, è possibile vedere solo in giochi in multiplayer come MMO, battle royale e game-as-a-service. Più avanti nell’intervista Newell ipotizza che tipo di grossi cambiamenti potranno essere portati dalle intelligenze artificiali. «Se si potesse costruire un titolo single-player che in buona sostanza è infinito, dove si potrebbe giocare 20 ore a settimana e questo continuerebbe a crescere e a diventare sempre più ricco e alla fine divertirsi 400 ore dopo come accadeva nelle prime 20…»

Secondo Gabe Newell questo è probabile che possa accadere da cinque anni a questa parte che nel passato: «Sarà una rivoluzione all’interno dell’industria».

Il numero 344 della rivista Edge, considerata una delle più severe del settore, ha dato voto 9 a Half-Life: Alyx, lo stesso che era stato assegnato al primo capitolo della serie. Half-Life 2 aveva invece ottenuto un punteggio pieno di 10. The Orange Box aveva ottenuto lo stesso voto. Vi ricordiamo che Half-Life Alyx è in uscita il 23 marzo e si può già prescaricare su Steam. Il titolo sarà giocabile solo ed esclusivamente con sistemi di realtà virtuali e per farvi un’idea di come funzionano potete dare un’occhiata alla nostra guida ai visori per giocare ad Half-Life: Alyx.