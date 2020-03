Half-Life Alyx, disponibile il preload su Steam

Sembra veramente incredibile ma la tanto attesa ora sembra finalmente essere giunta: Half-Life Alyx è infatti oramai alle porte, pronto ad irrompere nel panorama dei titoli per VR con una potenza inaudita, promettendo di settare nuovi standard per il settore. Al 23 marzo, data di lancio ufficiale dell’opera, mancano infatti ora solamente due giorni.

A certificare come un nuovo attesissimo Half-Life sia oramai alle porte è inoltre il fatto che è finalmente disponibile il preload di Alyx, con i giocatori che hanno acquistato il titolo che possono quindi già cominciare a scaricare la promettente opera, evitando così di dover perdere tempo per il download il giorno del lancio.

Il giocatori che faranno partire il download di Half-Life Alyx dovranno scaricare 48 GB, con il titolo che occuperà sul sistema di archiviazione però ben 67.3 GB di spazio. Si tratta, ovviamente, di un salto decisamente notevole rispetto ai 6.4 GB richiesti dal leggendario Half-Life 2.

Half-Life Alyx, lo ricordiamo, uscirà ufficialmente il prossimo 23 marzo, con il titolo sarà giocabile su diversi visori di realtà virtuale. Tra questi possiamo trovare, oltre al Valve Index, anche l‘HTC Vive, l’Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Ora come ora non è ancora attesa nessuna versione per PS4 e PlayStation VR, ma Valve non ha comunque negato che ciò possa effettivamente diventare realtà in futuro.

Che ne pensate di questa notizia, state anche voi come noi avidamente attendendo il ritorno della celebre saga di Valve? Acquisterete al lancio Half-Life Alyx o non avete purtroppo ad oggi un visore con cui poterci giocare? Fateci sapere cosa ne pensate come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.