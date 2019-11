Half-Life Alyx, Gabe Newell: “Il VR ci ha dato nuove energie”

Sviluppare un titolo basato solo sulla realtà virtuale è stato un momento di svolta per lo studio Valve. Lo ha dichiarato il fondatore Gabe Newell a proposito dell’annuncio di Half-Life Alyx, il primo gioco della serie dopo ben dodici anni dall’ultimo che sarà destinato soltanto ai dispositivi per la realtà virtuale.

“Tutti quanti a Valve sono molto contenti di far ritorno all’universo di Half-Life. Il VR ci ha dato nuove energie e abbiamo puntato tantissimo su questa tecnologia. Siamo però fondamentalmente sviluppatori di giochi e dedicarci a un gioco per VR così ambizioso può che essere esaltante”: queste le dichiarazioni di Newell a proposito di Half-Life Alyx.

Secondo il fondatore di Valve il gioco rappresenta la convergenza di molti elementi ai quali lo studio tiene parecchio fin dalla sua fondazione, ovvero realizzare bei giochi, usare la tecnologia più recente e avere comunque una piattaforma che allo stesso tempo sia aperta a tutti i giocatori e programmatori che vogliano implementarne gli elementi. “Non vediamo l’ora che le persone possano provarlo” ha aggiunto Gabe Newell. Half-Life Alyx è già disponibile per il preacquisto su Steam al prezzo di 44,99 euro ma i possessori del (costoso) Valve Index lo riceveranno completamente gratis.

A marzo 2020, quando il titolo verrà rilasciato, questo sarà nella libreria Steam in automatico. Half-Life Alyx si potrà giocare anche su altri dispositivi VR e non solo su Valve Index, quindi basta avere eventualmente un HTC Vive, un Oculus Rift (e Quest ma con un PC connesso) oppure si potrà usare anche con Windows Mixed Reality. Il nuovo episodio della serie di Half-Life sembra essere destinato però a essere solo il primo di una lunga serie di progetti che Valve ha ancora in cantiere.