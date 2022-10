Dalla sua uscita, Half-Life ha ricevuto una quantità pressoché infinita di mod, versioni alternative del gioco e contenuti di ogni genere (qualcuno ha parlato di una lampada con logo su Amazon?). Tuttavia, quello che fino ad ora non avevamo ancora visto è una versione rogue lite del titolo di Valve. Bene, quel momento è arrivato perché qualcuno sta sviluppando un titolo con queste caratteristiche e ambientato nell’universo del gioco. Ma non finisce qui, dato che questo lavoro sarà presto su Steam e potremo provarlo con le nostre mani.

A few months ago I asked Valve for permission to publish my Half-Life fan game on Steam and… guess what? Codename: Loop is coming to Steam, hopefully with a demo later this year! The game will be completely free.#CodenameLoop #HalfLife #gamedev #madewithunity pic.twitter.com/dsrV1Pz3z4 — Daniel Almenara (Pinky) (@Pinky_GameDev) October 6, 2022

Il titolo si chiamerà Codename: Loop e sarà uno sparatutto a doppia levetta con visuale dall’alto. Con tutte le caratteristiche di un rogue lite, il gioco è ambientato nell’iconica struttura della Black Mesa di Half-Life. Gli spunti per la realizzazione dei personaggi, inoltre, arrivano dai modelli originali del primo capitolo e la somiglianza con ambientazione e protagonisti è evidente già nei primi screen di gioco.

Traendo pesantemente ispirazione dal titolo originale, questo rogue lite doveva inizialmente chiamarsi Half-Life: Loop. Tuttavia, quando Daniel Almenara, autore del gioco, ha chiesto il permesso a Valve per la pubblicazione su Steam è stato costretto a cambiare il nome. Non trattandosi di un titolo ufficiale, infatti, questo nuovo gioco non può utilizzare il nome della serie. Una situazione simile si era già verificata con Codename: Gordon, un gioco 2D che, nato come progetto fan made, è stato pubblicato su Steam per anticipare l’uscita del secondo capitolo. In quel caso, tuttavia, il gioco è stato rimosso dallo store in seguito alla bancarotta dei suoi sviluppatori.

Per quanto riguarda Codename: Loop, invece, l’autore sostiene di puntare al rilascio di una demo, appunto su Steam, entro la fine di quest’anno. Non ci sono indicazioni, invece, per quanto riguarda una possibile uscita della versione completa. Non è la prima volta in cui un titolo nato dai fan si rivela di successo, basti pensare a Black Mesa che, dopo un iter simile a quello di Codename: Loop, è stato apprezzato in modo unanime.