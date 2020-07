Halo 3 PC: data di uscita svelata con un trailer

Uscita su Xbox One nel 2015, la Halo The Master Chief Collection è in seguito arrivata anche su PC anche se a scaglioni. Gioco dopo gioco gli amanti del gaming su PC hanno avuto l’opportunità di rivivere, o di vivere per la prima volta in assoluto, la saga con protagonista Master Chief. Tra i giochi che non erano ancora stati resi disponibili su PC c’era Halo 3, ma questa assenza verrà colmata a partire dal prossimo 14 luglio.

Come già capitato in passato con altri capitoli del brand, 343 Industries ha da poco annunciato l’arrivo di Halo 3 su PC tramite un nuovo filmato dedicato pubblicato su YouTube. Il trailer, intitolato Finish The Fight, riporta sotto i grandi riflettori quello che è a tutti gli effetti il capitolo conclusivo della trilogia sviluppata da Bungie datato 2007; mostrando alcuni scorci sotto forma di cinematiche.

La versione PC di Halo 3 avrà dalla sua diverse migliorie tecniche già rivelate dai ragazzi di 343 Industries. Per i giocatori ci sarà la possibilità di impostare diverse opzioni; tra le quali si potrà andare a sbloccare il framerate. Inoltre, il terzo capitolo di Halo su PC vanterà anche la possibilità di essere giocato con una risoluzione massima di 4K con il supporto all’UHD e all’Ultra Wide.

Vi ricordiamo inoltre i requisiti PC della Halo The Master Chief Collection:

Requisiti raccomandati

CPU: AMD FX-4100 / Intel Core i7-870

RAM: 8 GB

OS: Windows 10

GPU: AMD Radeon R7 360 oppure NVIDIA GeForce GTX 560 TI

Spazio libero richiesto: 20 GB

RAM dedicata: 1536 MB

Requisiti minimi

CPU: AMD Phenom II X4 960T / Intel Core i3-550

RAM: 8 GB

OS: Windows 7

GPU: AMD Radeon HD 6850 oppure NVIDIA GeForce GTS 450

Spazio libero richiesto: 20 GB

RAM dedicata: 512 MB

Serve solamente aspettare giusto una settimana e il prossimo 14 luglio gli amanti di questa saga potranno mettere le loro mani anche sulla versione PC di Halo 3. Cosa ne pensate di questo annuncio di 343 Industries? Rigiocherete al finale della trilogia di Bungie?