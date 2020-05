Halo 2 Anniversary: ufficiale, svelata la data di uscita della versione PC

Proprio in queste ore 343 Industries ha confermato la data di uscita per PC di Halo 2 Anniversary, remake del secondo titolo con protagonista l’immortale Master Chief pubblicato nel 2014 come parte della Halo: The Master Chief Collection rilasciata per Xbox One. Gli sviluppatori hanno quindi ufficializzato che la versione PC verrà rilasciata il 12 maggio.

Halo 2 Anniversary per PC potrà essere acquistato attraverso Steam e Microsoft Store e sarà anche disponibile per tutti i possessori del Game Pass come parte della famosa raccolta. Raccolta che ricordiamo includerà nel corso dell’anno l’intera serie di Halo, escluso il quinto capitolo. Questo capitolo supporterà su PC una risoluzione fino a 4K UHD e HDR, impostazioni per mouse e tastiera e tanto altro ancora. Gli sviluppatori hanno rilasciato inoltre un trailer di lancio che potete gustarvi proprio qui di seguito.

In questa edizione sarà possibile cambiare tra la versione base di Halo 2 e quella Anniversary. I filmati del gioco sono stati completamente rimasterizzati. Potremmo addirittura giocare nei panni dell’Arbiter facente parte dei Covenant. Come gli altri giochi della Halo: Master Chief Collection, il multiplayer conterrà tutte le mappe del gioco originale, incluse quelle contenute nei vari DLC rilasciati con il tempo con un totale di ben 31 arene di gioco. Insomma, il titolo è consigliato sia per i fan che vogliono rivivere in modo completamente rinnovato uno dei capitoli più amati ma anche per chi, non si è mai potuto avvicinare al franchise.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocherete ad Halo 2 Anniversary? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo immortale franchise che ha fatto innamorare migliaia e migliaia di persona in tutto il mondo.