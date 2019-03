Halo: la collection arriverà su PC entro l’anno

Halo: The Master Chief Collection arriverà su PC nel corso dell'anno, partendo con Halo Reach: vediamo chi si sta occupando dei lavori!

Halo è sicuramente una delle IP Microsoft più amate (se non la più amata in assoluto). Nata sotto l’egida di Bungie, la serie è stata ereditata da 343 Industries, il quale non ha solo proseguito creando nuovi capitoli, ma ha anche realizzato una collection dei primi episodi, convertendoli in versione Xbox One. Il lavoro iniziale non è stato esemplare, ma il team non si è arreso e ha continuato a migliorare il pacchetto.

Halo: The Master Chief Collection è diventato quindi un prodotto di qualità, amato dai fan che hanno potuto recuperare tutta la saga su Xbox One. I giocatori PC sono rimasti a bocca asciutta per lungo tempo ma, dopo una serie di rumor, la casa di Redmond ha confermato tramite l’ultimo Inside Xbox che finalmente la collection è pronta per arrivare su PC.

Al lavoro troviamo Spalsh Damage e, come sappiamo, non saranno rilasciati tutti i capitoli in un colpo solo. L’obbiettivo del team, da quanto rivelato recentemente, è di iniziare con Halo Reach, novità assoluta per la collection anche in versione Xbox One. Successivamente, sarà il turno degli altri capitoli, uno per uno, fino ad Halo 4. I vari giochi saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Questo significa che in nove mesi dovranno essere rilasciati sei giochi: se l’obbiettivo è di evitare di rilasciarne più di uno nello stesso momento, allora significa che il ritmo di uscita sarà abbastanza sostenuto. Per ora, non sappiamo quando effettivamente sarà disponibile Halo Reach e quindi quando inizierà questo processo.

È probabile che non manchi troppo: se dovessimo fare una scommessa, punteremmo sull’E3 come data di uscita di Reach. Un annuncio a sorpresa durante la conferenza sarebbe sicuramente di impatto e aiuterebbe nelle vendite. Dopodiché, Splash Damage dovrebbe pubblicare i rimanenti con circa un mese di stacco tra uno e l’altro, per rispettare i tempi. Le nostre però sono solo speculazioni: ora possiamo solo attendere e vedere cosa annuncerà Microsoft.