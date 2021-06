Halo e Starfield battuti dal mini frigo Xbox, è uno dei trailer più visti

La conferenza Xbox e Bethesda di questo E3 2021 è stata a dir poco scoppiettante, con una valanga di annunci davvero entusiasmanti tra i quali: Halo Infinite, Starfiled, nuove IP, date di uscita e aggiornamenti sui giochi già annunciati in passato abbiamo avuto modo di divertirci. Ora, ad evento concluso possiamo inziare a tirare le somme su quelli che sono stati i trailer più visti dagli appassionati, e i risultati non sono affatto così scontati come in molti pensavano.

Starfield e Halo Infinite erano senza dubbio gli annunci più attesi dagli appassionati, e il loro arrivo al day one sull’Xbox Game Pass ha fomentato ancor di più i fan. Ma andando a vedere come se la sono cavata i vari trailer della conferenza in termini di visualizzazioni, scopriamo che entrambi i due grossi annunci della conferenza sono stati sconfitti da un trailer assolutamente inaspettato. Parliamo della presentazione del mini frigo Xbox.

Come viene sottolineato anche dall’account Benji-Sales su Twitter, il mini frigo targato Xbox aveva circa 1.7 milioni di visualizzazioni nel momento in cui era stato creato il tweet. Starfield, invece, era di poco più dietro a 1.52 milioni, mentre il trailer dedicato al multiplayer di Halo Infinite si trovava a “sole” 1.07 milioni di visualizzazioni. Nel momento della pubblicazione del tweet, il trailer della conferenza E3 Xbox e Bethesda più visto è stato quello del nuovo Battlefield 2042.

Most popular trailers from yesterday's Xbox Showcase (Xbox + Developer uploads only) Battlefield 2042 Gameplay – 5.47m

Xbox Mini Fridge – 1.7m

Forza Horizon 5 Reveal – 1.68m

S.T.A.L.K.E.R. 2 – 1.68M

Starfield – 1.51m

Forza Horizon 5 Demo – 1.25m

Halo Infinite Multiplayer – 1.07m pic.twitter.com/aJ1PUHdEgB — Benji-Sales (@BenjiSales) June 14, 2021

Sono passate diverse ore dal tweet, e i numeri probabilmente si saranno aggiornati per tutti i trailer presi in esame. È simpatico però notare come un trailer come quello del mini frigo di Xbox sia comunque riuscito ad acchiappare parecchia curiosità e molto interesse nel pubblico videoludico, più dei due giochi di punta Xbox e Bethesda.