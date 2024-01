Halo, ecco lo spettacolare trailer della seconda stagione

Paramount ha diffuso il trailer completo della seconda stagione di Halo che arriverà, anche in Italia, il prossimo 8 febbraio in streaming su Paramount+.

Nonostante le critiche della fanbase, la prima stagione di Halo è stato un vero e proprio successo per Paramount e per il suo servizio, divenendo una delle serie più viste e apprezzate.

Nonostante non sia canonica, gli eventi della serie stanno comunque procedendo in linea con quelli raccontati nel romanzo prequel del franchise, ovvero "La Caduta di Reach". Le differenze permangono, ma se la prima stagione ha messo in piedi le basi della prima parte del libro, la seconda si concentrerà sulla caduta del pianeta Reach, ovvero la più grande sconfitta per l'umanità contro il nemico Covenant.

La qualità generale sembra notevolmente migliore rispetto a quella prima season e anche l'atmosfera prova a essere, giustamente, più cupa, anche considerando il drammatico setting che si presenterà. Se l'ordine delle cose va, come dovrà andare, è possibile che vedremo finalmente lo sbarco su Halo in una delle ultime puntate di questa stagione.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che la serie arriverà in Italia (anche per gli abbonati Sky) a partire dal prossimo 8 febbraio 2024 su Paramount+