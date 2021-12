Halo Infinite, il multiplayer è più ricco di quanto pensiamo

Nonostante l’incredibile successo del multiplayer di Halo Infinite, 343 Industries potrebbe avere in serbo diverse sorprese per i prossimi mesi. Come fatto notare su Reddit, infatti, il comparto multigiocatore del gioco nasconde molto di più delle modalità che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane di gioco.

Non è ovviamente facile scovarle, ma basta un semplice trucco: avviare Halo Infinite da Steam in modalità offline. In questa maniera si ottiene l’accesso (almeno in modalità Custom) l’accesso a ben 14 modalità aggiuntive, ancora non disponibili per il multiplayer classico. E sono davvero molto variegate e originali e che offrono un’esperienza di gioco ben diversa da quella offerta invece dalle modalità disponibili dal 15 novembre 2021.

Tra le 14 modalità “segrete” di Halo Infinite troviamo ad esempio Attribution, dove ogni giocatore ha un limite di respawn e l’obiettivo dei due team è di far esaurire le rinascite dei giocatori avversari. Presente anche Tactical Slayer, dove non sono presenti né scudi né radar. Di carne al fuoco, insomma, ce n’è davvero tanta. Ora il punto della vicenda è capire se tutte queste modalità verranno pubblicate nel corso dei mesi, per diluire meglio l’esperienza di gioco e non offrire tutto subito oppure se di queste nuove 14 tipologie di match ne siano state tagliate qualcuna a causa di un’esperienza di gioco non considerata ottimale.

Non dobbiamo comunque stupirci di nessuno degli scenari preventivati, né ovviamente delle nuove modalità scovate nel gioco. Il multiplayer di Halo Infinite è stato infatti lanciato in versione beta e questo significa che 343 Industries è sempre al lavoro per poter ottimizzare il gioco e introdurre modalità e piccoli cambiamenti man mano che arrivano i feedback dei giocatori, un po’ come accaduto al Battle Pass. Insomma, un gioco in costante evoluzione, un metodo già collaudato per i titoli free-to-play e che per il momento, almeno per il gioco made in Seattle, sta funzionando praticamente bene.