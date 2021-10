Halo Infinite: aspettate di vedere la campagna? Forse verrete accontentati

Ci stiamo avvicinando a grandi passi al lancio di Halo Infinite, uno dei momenti più attesi per i fan della saga FPS creata da Bungie e ora nelle mani di 343 Industries. Sappiamo già molto riguardo al comparto multilpayer del titolo, ma sulla campagna in giocatore singolo siamo ancora poco eruditi ad oggi.

A quanto pare, però, non servirà attendere ancora molto per vedere in azione la componente narrativa del nuovo Halo Infinite. A darci un possibile indizio è un teaser pubblicato qualche ora fa su Twitter, dove viene strizzato l’occhio ad un annuncio legato al nuovo capitolo del brand alla prossima Razercon.

A questo evento prenderanno parte diversi team di sviluppo, i quali mostreranno annunci e footage esclusivi dei titoli in lavorazione. Tra questi team va sottolineata la presenza di 343 Industries, che potrebbe mostrarci proprio uno scorcio della campagna in giocatore singolo del nuovo Halo.

Vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà il prossimo 8 dicembre in esclusiva Xbox One, Xbox Series X|S e PC.