Halo Infinite: i bagarini colpiscono ancora! Un bundle speciale venduto a cifre folli

La minaccia scalper ha oramai conquistato qualsiasi tipo di videogioco e bundle. Non fa eccezione l’ultima trovata di Microsoft per pubblicizzare Halo Infinite. Negli scorsi giorni, infatti, la casa di Redmond ha annunciato uno speciale pacchetto, prodotto in collaborazione con i Los Angeles Lakers e disponibile esclusivamente presso lo Staples Center in quantità limitate. Inutile dire che una parte dei pezzi prodotti sono già stati caricati su eBay, in attesa di essere rivenduti ad un prezzo completamente folle e fuori dal mondo.

Il bundle contiene al suo interno una maglietta dei Los Angeles Lakers personalizzata in stile Master Chief, un Xbox Wireless Controller con i colori della squadra e una figurine di Master Chief. Il tutto venduto ad un prezzo decisamente accessibile di 140 Dollari. In poche ore però, il bundle dedicato a Halo Infinite è andato ovviamente esaurito ed è subito comparso in vendita online a 1500 Dollari. Le aste, poi, vanno anche in maniera peggiore: a diversi giorni dalla conclusione, qualche inserzione ha già raggiunto i 650 Dollari. Nulla di nuovo sotto il sole: speculatori e affaristi sono sempre esistiti, ma se prima si limitavano al mondo della musica ora sembrano aver preso di mira il mondo dei videogiochi e difficilmente si placheranno.

Una delle aste (o meglio, una delle inserzioni) più “cattive” a livello monetario è sicuramente questa: Xbox Series X a tema Halo Infinite, più il bundle venduto solo presso lo Staples Center. Il prezzo di vendita? 2.599 Dollari, praticamente l’equivalente di un’utilitaria per girare nelle città italiane. Letteralmente incredibile.

Become Master Chief from #HaloInfinite with the Lakers 117 Master Chief Jersey Bundle including a custom Lakers Xbox controller. Available today starting at 1:17pm only at the Team LA store at STAPLES Center.#LakeShow x @Xbox x @Halo pic.twitter.com/P8pA1uPPOs — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 3, 2021

Halo Infinite debutterà l’8 dicembre 2021, in esclusiva su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series e PC tramite Xbox Game Pass e Steam. Il comparto multiplayer è invece disponibile già da diversi giorni ed uscirà dalla fase di beta quando la campagna single player verrà pubblicata. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.