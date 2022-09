Il periodo è decisamente delicato per 343 Industries e Halo Infinite. La modalità Forgia sembra essere l’unico elemento che ancora esalta i fan del titolo e lo studio sembra in aperta crisi. La roadmap degli sviluppatori non è stata, ad oggi, rispettata e i contenuti promessi tardano ad arrivare. In questo clima, nella giornata odierna, Bonnie Ross ha annunciato il suo abbandono dello studio.

La Ross è una delle fondatrici di 343 Industries, a capo dello studio dai suoi primi giorni. L’annuncio scuote le fondamenta dell’intera compagnia e arriva in contemporanea a quello che vede l’intera dirigenza dello studio rifondata. La sviluppatrice ha comunicato la sua decisione tramite un post su Twitter, attribuendo la scelta a dei motivi personali. Oltre ai classici ringraziamenti per il lavoro svolto negli anni, Bonnie Ross si congeda dal team comunicando il suo rimpianto per non poter seguire lo studio fino al rilascio dell’update invernale di Halo Infinite.

La traduzione del post di Bonnie Ross, oltre a specificare che il motivo del suo addio è relativo ad un problema di salute in famiglia, ripercorre alcuni successi del team nel corso degli anni. La Ross, infatti, ringrazia 343 Industries per il lavoro svolto in Halo Infinite, nella Master Chief Collection, con la serie tv di Halo e con tutti gli altri lavori realizzati insieme. Infine, l’ormai ex capo di 343 Industries invita i fan all’Halo World Championship di ottobre nel quale sarà presente come fan e ribadisce che il futuro della serie sarà luminoso.

Per sopperire all’annuncio di Bonnie Ross, Microsoft ha annunciato alcuni cambi al vertice di 343 Industries. Il nuovo capo dello studio sarà Pierre Hintze, Bryan Koski diventerà il GM del franchise mentre Elizabeth Van Wyck sarà a capo degli affari della compagnia. In attesa dell’imminente rilascio della modalità Forgia per Halo Infinite, rimane da capire come questi cambiamenti andranno ad influire sui futuri aggiornamenti del gioco.