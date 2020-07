Halo Infinite, la build di ieri era vecchia e girava su PC

Sembra che incomincino ad arrivare le prime risposte ufficiali da parte di Microsoft e 343 in seguito alle lamentele della community dopo l’evento di ieri sera che ha mostrato i primi minuti di Halo Infinite. Secondo quanto riportato in un’intervista di Alanah Pearce con Aaron Greenberg quello che abbiamo visto ieri non è altro che uno show di una vecchia build mostrato per dare un’idea ai giocatori di quello che il titolo sarà in grado di offrire.

Per quanto riguarda la grafica, Greenberg ha risposto molto duramente alla giornalista facendo riferimento ovviamente a quello che è il periodo che stiamo afftontando. “Siamo nel mezzo di una pandemia globale. È luglio e siamo distanti dal lancio. Avete visto una versione ancora non definitiva del gioco. Detto questo, avete anche guardato lo stream a 1080p. Quindi abbiamo pubblicato un altro stream a 4K / 60fps. Andate a vederlo“.

Non è ancora quindi il momento di tirare le somme, eppure i giocatori amanti della saga sono rimasti delusi perché si aspettavano molto di più dal nuovo capitolo che avrebbe dovuto trainare tutti i titoli di nuova generazione. Inoltre è stato confermato anche direttamente da Microsoft che Halo infinite girava su PC e non su Series X, una notizia che fa un pò storcere il naso soprattutto pensando che lo show di ieri doveva essere una dimostrazione della pura potenza di Series X e di quello che era in grado di fare.

Lo show in generale è stato però più che soddisfacente, abbiamo avuto modo di vedere tanti titoli in uscita sulla console di Redmond e che saranno completamente accessibili da subito all’interno del Gamepass che diventa sempre di più un punto di riferimento per Microsoft e per tutta la sua nuova filosofia. Voi cosa ne pensate di quello mostrato ieri? Secondo voi è stato giusto mostrare una build vecchia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!