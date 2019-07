Halo Infinite: messaggio di Cortana nascosto nel trailer dell’E3 2019

È stato scoperto, in queste ultime ore da un utente, un messaggio nascosto all’interno del trailer di Halo Infinite presentato all’E3 2019. Sembra che nel trailer ci fosse più Cortana di quanto abbiamo creduto.

Durante questa E3 2019, 343 Industries ha presentato un nuovo trailer per Halo Infinite. Nel trailer è stato mostrato il risveglio di Master Chief da un Marine fuori dai rottami di una installazione Halo distrutta. Il trailer si concentra principalmente su questi due personaggi, con una piccola apparizione di Cortana alla fine. Ma nascosto in bella vista, c’era un messaggio misterioso con protagonista la IA tanto amata e discussa dai fan.

In un preciso momento del cinematic trailer al quale abbiamo assistito, appare a schermo quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un codice a barre rosso. Un utente, conosciuto su Twitter con il nome di Xepyal, ha effettuato una serie di screen shot delle barre rosse e ha scoperto che non si trattava affatto di un codice a barre messo a caso, bensì di un codice QR il quale, una volta ricostruito, dava libero accesso ad un messaggio segreto.

This is how I got it, took multiple screenshots of the red bars and put them all together, then I had to make the QR code pic.twitter.com/Rjitz6W2Sw

— Xepyal (@xepyal) July 29, 2019