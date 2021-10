Halo Infinite: Craig il bruto si rifà il look! Ora è un vero duro

Quando 343 Industries ci aveva presentato nel 2020 il primo gameplay mai visto di Halo Infinite, le reazioni dei fan non sono state molto buone a causa di una grafica giudicata non all’altezza. Subito le attenzioni dei fan si sono concentrate su un bruto standard che da quel momento in poi è diventato un meme conosciuto come Craig.

In quel periodo Craig era una normalissima guardia di un avamposto nemico prima che qualcuno notasse la sua… bruttezza. Il modello del mob non era dei migliori, e la sua comparsa sullo schermo durante una sequenza di gameplay era diventata motivo di ilarità generale, tanto da diventare un meme simbolo di come Microsoft stesse trattando la sua IP più famosa. Per fortuna è passato del tempo da quel periodo e possiamo dire a pieni polmoni che ogni dubbio su Halo Infinite è più che scongiurato, come vi abbiamo raccontato nella nostra più recente anteprima.

Negli scorsi mesi già avevamo avuto qualche dettaglio sul restyle che Craig stava ricevendo durante il periodo di beta testing di Halo Infinite, ma adesso finalmente il bruto preferito di internet ha mostrato il suo nuovo look, completo di barba e cresta. Un bel glow up, come potete notare dall’immagine sottostante: al di là della ricrescita della sua peluria, Craig sembra aver ricevuto un bell’aggiornamento grafico pieno di dettagli come rughe e pittura facciale. Insomma, adesso Craig sembra essere un vero duro.

Anche Xbox ha deciso di scherzaci su con un tweet ironico, ma insomma la cura che ci sta mettendo 343 Industries su Halo Infinite dopo la pioggia di critiche è davvero molto chiara. Nell’ultimo post sul blog di Halo, gli sviluppatori hanno accompagnato il nuovo look di Craig con un’intero post a lui dedicato: “Il team ha una sorta di rapporto di amore-odio con Craig. Mentre era divertente vedere la community gravitare attorno a Craig, egli purtroppo rappresentava alcuni contenuti e sistemi che non erano pronti per la prima messa in onda di quella demo. Il risultato positivo di Craig è stato che è diventato uno dei fattori che ha permesso di guadagnare un po’ più di tempo per finire il lavoro e portare i Bruti a un punto in cui il team è soddisfatto di loro.” E onestamente con quel taglio di capelli, chi non sarebbe soddisfatto?