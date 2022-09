Non è ancora passato un anno intero da quando Halo Infinite è stato lanciato, e molte delle critiche di alcuni appassionati verso il gioco si sono decisamente affievolite da quando è stata rilasciata la modalità Forgia. Con questa aggiunta il titolo ha fatto un gigantesco passo in avanti per quanto riguarda la varietà di esperienze e, soprattutto, l’alto tasso di personalizzazione di mappe e modalità che proprio la Forgia ha portato all’interno dello sparatutto in prima persona di 343 Industries.

Ed è proprio grazie alla modalità Forgia che un appassionato sta riuscendo a creare un’esperienza unica all’interno di Halo Infinite, la quale ci permette di diventare una versione giocattolo di Master Chef calato all’interno della stanza di Andy di Toy Story. Questo lavoro sta venendo portato avanti dall’utente conosciuto su Twitter come ‘Red Nomser’, il quale ha già pubblicato un video in cui possiamo vedere un ampio scorcio di questa creazione made in Forgia.

La carta da parati con le nuvolette, l’iconico letto di Andy e le tipiche finestre rendono la stanza molto familiare per chi ama la saga dei giocattoli della Pixar. Ma in tutto questo possiamo notare anche alcuni dettagli provenienti dal mondo di Halo, come il poster che si può vedere sopra al letto. Tutto questo è ancora in via di rifinitura, ma già da questi primi scorci gli amanti dei due franchise si stanno sfregando le mani.

Would you guys want to watch me build this live on Twitch? https://t.co/KYMZ59BieR — Red Nomster (@RedNomster) August 31, 2022

I lavori su questo progetto tutto fatto con la Forgia di Halo Infinite continuano, e la cosa molto interessante è che questo utente sta sistematicamente trasmettendo sul proprio canale Twitch le sessioni di miglioramento ed espansione di questa modalità a tema Toy Story. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto questa modalità presente nel nuovo Halo non abbia alcun limite, se non la creatività degli appassionati, e siamo sicuri che man mano vedremo creazioni sempre più folli.