Halo Infinite è davvero ingombrante, liberate gli SSD!

Non si fermano i leak per Halo Infinite. Nei giorni in cui è stata lanciata la prova tecnica, destinata ovviamente al solo multiplayer, è stata una continua emorragia di notizie, tra mappe non confermate, pezzi di storia che oramai sono di dominio pubblico e molto altro. Oggi arriva un’altra fuga di informazioni, questa volta fortunatamente priva di elementi che potrebbero rovinare l’esperienza di gioco del nuovo titolo di 343 Industries, che è diventato per forza di cose uno dei più attesi per Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC Windows 10.

Come avete potuto intuire, questa volta parliamo della dimensione dei file di gioco o meglio del peso specifico di Halo Infinite. In attesa di scoprire quanto esso si espanderà (ci torneremo poco più in basso), la dimensione base non si discosta molto da quelle di Tripla A odierni ma raggiunge comunque un importante quantitativo di GB. Il peso totale è di circa 97GB, per la preicsione 97 Gigabyte e 240 Megabyte.

Ora, cosa sappiamo di questo leak? Che sembra ovviamente genuino. La foto comparsa online (che trovate subito qui in basso) mostra la dashboard di Xbox con la scheda gioco di Halo Infinite aperta. E proprio sotto compare ovviamente quello che è il peso specifico. Ovviamente può anche trattarsi di un lavoro di photo editing ma vista la qualità della foto e le indiscrezioni in possesso del primo sito che ha rilanciato il tutto, come ad esempio la versione per la stampa che sta circolando in questi giorni, che si attesterebbe a circa 18GB, il tutto pare decisamente affidabile.

La dimensione dei file di Halo Infinite può ancora cambiare? Sicuramente sì. Non abbiamo ancora l’annuncio della versione gold e se prendiamo per buone le indiscrezioni che vedrebbero 343 Industries aggiungere una serie di campagne dopo il lancio e nuove modalità e mappe per il multiplayer, è molto probabile che il titolo raggiunga le dimensioni di GaaS già più conosciuti come Destiny, Call of Duty Warzone e molti altri. Una piccola nota finale: lo screenshot proviene da una Xbox di nuova generazione e sarebbe dunque lecito attendersi un ridimensionamento su Xbox One e Xbox One X.

Halo Infinite sarà lanciato nel corso del 2021, ma al momento una data di uscita certa non è ancora stata annunciata. Con la gamescom oramai sullo sfondo è molto probabile che Microsoft e 343 Industries decidano di svelare la street date nel corso delle prossime settimane. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.