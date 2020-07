Halo Infinite sarà un titolo indipendente dalla saga

Siete curiosi di provare Halo Infinite, ma tentennate perché non avete giocato i precedenti capitoli della saga? Nessun problema, visto che il gioco può esser considerato un gioco indipendente e potrà, perciò, essere fruito serenamente anche da chi si affaccia per la prima volta al nuovo titolo della serie, rivelato durante l’Xbox Games Showcase e che sarà disponibile su PC, Xbox One ed Xbox Series X.

Gli sviluppatori di 343 Industries, infatti, hanno scelto di dare una svolta alla serie di Halo, dimostrandolo con il titolo del nuovo gioco, dato che non si limiterà a procedere cronologicamente aggiungendo il numero 6, ma avrà direttamente una nuova nomenclatura in grado di rappresentare un nuovo punto di partenza per i nuovi giocatori – molti dei quali, anche motivi di differenze generazionali, non hanno potuto giocare tutti i titoli che fanno parte della nota serie sparatutto. Secondo questa nuova filosofia, l’esperienza di gioco proposta in Halo Infinite metterà i nuovi giocatori e quelli di vecchia data sullo stesso piano.

Sicuramente, in quest’ottica l’esperienza di gioco offerta risulterà più appagante, senza dover escludere Halo dal proprio catalogo poiché si è “rimasti troppo indietro”. Da quanto emerso, il gioco si propone di conferire agli utenti qualcosa di nuovo per vivere il titolo, a prescindere dall’esperienza pregressa. Certamente, i giocatori più navigati non saranno penalizzati con Halo Infinite. Anzi, in una recente intervista, gli sviluppatori hanno dichiarato che l’aver giocato ai precedenti titoli sarà comunque un’esperienza importante per i videogiocatori, che vivranno più in profondità il titolo e comprenderanno meglio le dinamiche che ruotano attorno alla trama e al gameplay. Tuttavia, se la conoscenza pregressa è un’esperienza gradita si ribadisce che non sarà necessario aver giocato i titoli che hanno preceduto Halo Infinite. Perciò, cari neofiti, non temete.

Halo Infinite sarà l’inizio di un nuovo viaggio, il volto inedito che la serie manifesterà nella prossima generazione videoludica. Apprezzate questo nuovo orientamento?