Lo sviluppo di Halo Infinite è stato tutt’altro che semplice. 343 Industries ha, infatti, dovuto fare i conti con problemi interni che hanno portato all’abbandono di molti membri del team. Inoltre, il prodotto finale non ha rispettato le aspettative dei fan, i quali hanno lamentato problematiche legate al comparto tecnico e alla mancanza di alcune modalità tanto attese legate al multiplayer. Gli sviluppatori, tuttavia, hanno impiegato tutte le loro forze nel migliorare il titolo e, proprio a maggio 2022, è stata resa disponibile la stagione 2.

Halo Infinite

I fan si sono riversati in nuove modalità di gioco come Last Spartan Standing ma la stagione 2 non ha apportato i miglioramenti che tutti speravano. I giocatori, infatti, hanno riscontrato una serie di problemi dovuti a sfide non tracciate correttamente, al fucile apparentemente inceppato durante gli scontri a fuoco, tecniche popolari di attraversamento della mappa nerfate o rimosse definitivamente e altro ancora. Naturalmente, i fan si sono rivolti ai social media e ad altri luoghi su Internet per segnalare il loro disappunto, prontamente ascoltato da 343 Industries.

Il senior community manager di Halo Infinite, John Junyszek, ha infatti aperto la finestra di dialogo riconoscendo il feedback dei fan e confermando che sono in arrivo degli aggiornamenti per risolvere problemi come il mancato rilevamento delle sfide Last Spartan Standing. Il responsabile creativo di 343 Industries, Joseph Staten, ha aggiunto che questa settimana è stata più accidentata di quanto previsto dal team e ha confermato che lo studio sta prendendo a cuore il feedback dei fan e si sta impegnando per correggere i problemi rimanenti, inclusi quelli relativi alle mappe.

Per scusarsi dei problemi relativi alla stagione 2, 343 Industries ha annunciato alcuni bonus per i giocatori. Le sfide della modalità Last Spartan Standing saranno semplificate, fornendo ai giocatori livelli con il Battle Pass Interferenza al loro completamento fino al 16 maggio. Inoltre, tutti i giocatori che accedono prima di quella data riceveranno anche cinque sfide scambi e potenziamenti XP da un’ora.