Halo Infinite ha un nuovo trailer live action dedicato al rampino

Halo Infinite è ormai a poche settimane dal rilascio, con i giocatori in fibrillazione che non vedono l’ora di scoprire come continua la storia di Master Chief, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima. Proprio poco fa vi avevamo riportato come un’immagine trapelata online aveva rivelato in anticipo la presenza di campagne aggiuntive, oltre quella principale. Già adesso, il canale YouTube ufficiale di Xbox ha pubblicato un nuovo trailer interamente in live action dedicato a uno dei nuovi strumenti che potremo utilizzare nel gioco, così come anche nel comparto multiplayer.

Il breve filmato, che trovate di seguito, racconta il processo creativo dietro la nascita del rampino di Master Chief, oggetto inedito di Halo Infinite che potrà essere utilizzato sia per spostarsi nell’area o per muovere oggetti. Lo avevamo visto in azione anche nel trailer dedicato alla storia del gioco, dove veniva mostrato come potesse essere utilizzato in molteplici occasioni, perfetto per dare un pizzico di dinamicità in più al gameplay.

Nel trailer, vediamo un’ingegnere al lavoro sul meccanismo interno del rampino che, però, non funziona come si aspettava. Le vicende hanno luogo in uno stabilimento vuoto, da cui scopriamo che la donna è sola nella creazione dello strumento, e fanno forte leva sull’emotività dietro la sua realizzazione. Dopo svariati tentativi, finalmente il “Progetto Magnes”, come l’ha chiamato, funziona come dovrebbe e la dottoressa finisce a terra dopo la riuscita a sorpresa del test.

Lei spiega di aver “cambiato l’arsenale di Sparta 117 per sempre“, frase che si collega quindi alla novità inedita in Halo Infinite. Lo avevamo già provato anche durante la fase di beta, scoprendo i modi interessanti in cui sarebbe stato utile e l’ottima fisica di gioco che gira intorno il suo utilizzo. Tuttavia, non vediamo l’ora di provarlo nella campagna principale quando Halo Infinite sarà rilasciato su Xbox Series X, Series S, Xbox One e PC l’8 dicembre 2021. Peraltro, non dimenticate che sarà disponibile al lancio anche nel grande catalogo di Xbox Game Pass.