Halo Infinite: la storia sarà suddivisa in più campagne

Nelle ultime ora è trapelata online quella che pare essere un’immagine dei menu di Halo Infinite che mostra le sezioni “Campagne”, “Multiplayer” e “Novità”. Ad essere particolarmente interessante è proprio l’utilizzo del plurale vicino la modalità principale, che lascia presagire la presenza di più di una sola campagna in Halo Infinite. Si tratta di un fatto che conferma che le informazioni in nostro possesso sulla trama che abbiamo analizzato nella nostra anteprima, seppur ora molto più approfondite dopo la presentazione ufficiale di Microsoft, sono ancora “poche”.

Per il momento, né 343 Industries e né il publisher hanno fatto menzione della possibilità di scoprire più campagne, motivo per cui non è certo se e quando arriveranno. Difficile che al lancio di Halo Infinite gli sviluppatori rilascino a sorpresa anche altre campagne. Tuttavia, ciò che sappiamo per certo è che l’opera presenterà un battle pass a dir poco enorme, che offrirà ai giocatori contenuti sempre differenti e sicuramente molto validi.

La campagna che aspetta tutti i giocatori prenderà il nome di Become e ci metterà ancora una volta nei panni dell’iconico Master Chief, il cui obiettivo è ancora una volta quello di salvare l’umanità. Su quali saranno gli elementi narrativi su cui faranno leva le campagne aggiuntive possiamo soltanto speculare, motivo per cui non ci resta che aspettare novità ufficiali da parte di 343 Industries o da Microsoft.

Ricordiamo ai lettori che Halo Infinite sarà rilasciato l’8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X, Series S e PC. Inoltre sarà disponibile al lancio anche nell’enorme catalogo di Xbox Game Pass, in cui è presente anche l’appena rilasciato Forza Horizon 5, che abbiamo recensito qui. Fateci sapere commentando in calce quali sono le vostre aspettative sia sul gioco che sulle ipotetiche campagne aggiuntive.