Nonostante una data di uscita ancora non ci sia, la Forgia di Halo Infinite è attualmente in fase di test da parte di diversi utenti del gioco. Test che stanno producendo risultati decisamente incredibili e che dimostrano come la modalità sviluppata da 343 Industries possa essere inclusa tra gli editor più potenti.

Già nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a creazioni sicuramente interessanti, ma qualcuno è riuscito, tramite una serie di script, a creare parte del concept di gioco di Mario Kart. Il gioco arcade di Nintendo è forse uno dei più importanti a livello mediatico e nel corso degli anni ha acquisito una discreta popolarità, tanto da essere oggetto di giochi fan made e produzioni indipendenti molto simili. A quanto emerge da un video, qualcuno potrà crearne un vero e proprio clone in Halo Infinite, sfruttando appunto la Forgia.

Al momento siamo ancora lontani da un Halo Kart, ma l’esperimento creato dall’utente YouTube bissuetox, ci dimostra come con la buona volontà sia possibile realizzare davvero di tutto. Nel filmato, che potete vedere poco più in basso, è possibile vedere come sfruttando la Forgia è possibile creare un vero e proprio circuito, con tanto di power up. Il veicolo scelto? Ovviamente il Warthog, che è decisamente differente dai kart dello spin-off con protagonista Mario insieme a tutti gli eroi (e antagonisti) del Regno dei Funghi, ma il risultato è decisamente apprezzabile.

La Forgia di Halo Infinite non ha ancora una data di uscita, ma dando uno sguardo alla complessità del tool e alla totale libertà creativa che lascia in mano ai giocatori, dubitiamo che sarà disponibile a breve. Editor simili richiedono davvero tantissimo tempo di sviluppo e sarà dunque necessario avere un po’ di pazienza prima di poterci mettere le mani sopra. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.