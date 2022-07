La vita della fase post lancio di Halo Infinite non è stata facile, con gli appassionati che si aspettavano molti altri contenuti per il tanto atteso nuovo capitolo con protagonista Master Chief. 343 Industries ha portato avanti la parte multiplayer dell’FPS con l’arrivo di una nuova stagione, ma questo non ha cambiato molto la situazione del gioco, che al momento non è più apparso tra i giochi più popolati dai giocatori.

Due dei contenuti più attesi degli appassionati sono le modalità co-op per quanto riguarda la campagna e la Forgia. Entrambe erano attese poco tempo dopo il periodo di lancio di Halo Infinite, ma la pubblicazione di tali modalità ha continuato a slittare, tanto che ancora oggi non sono state rese disponibili pubblicamente nell’FPS. Ora, in attesa di poter mettere le mani su entrambe le modalità, c’è chi ha potuto smanettare e non poco con la Forgia.

Come possiamo assistere in uno dei nuovi video pubblicati dallo youtuber Z Mods, è possibile vedere in azione la modalità Forgia di Halo Infinite. In questa modalità di gioco gli appassionati avranno a disposizione un gigantesco editor che permetterà di creare e personalizzare a proprio piacimento sia le mappe del gioco che le modalità da affrontare. Come possiamo vedere nel video, la Forgia del nuovo Halo è incredibile per quantità di scelte e personalizzazioni.

Come sottolinea lo stesso youtuber, in questo video si è soffermato solamente a smanettare con le infinite possibilità che la modalità Forgia darà agli appassionati, e in venti minuti di filmato è davvero impressionante vedere quanta carne al fuoco sia già presente all’interno di questa attesissima modalità. Stando a quanto dichiarato da 343 Industries, la Forgia verrà aggiunta in Halo Infinite entro la fine del 2022, ma ad oggi non abbiamo ancora una data di lancio meglio specificata.