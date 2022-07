Dopo mesi di attesa, ci siamo: la campagna co-op di Halo Infinite è finalmente pronta a farsi provare dai giocatori. Esattamente come annunciato da 343 Industires nel corso degli ultimi mesi, la modalità che consente di affrontare la storia in cooperativa con un amico è disponibile, almeno in prova. L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore, tramite un post sui canali social del team di sviluppo che ha in mano il franchise di Master Chief dopo la separazione da Bungie.

Al momento, come abbiamo dichiarato in apertura della notizia, la campagna è disponibile solamente in versione di test. Si tratta di un approccio che il team di sviluppo ha già adottato in occasione delle prove legate al multiplayer. Per accedere al Campaign Network Co-Op flight è necessario essere iscritti al programma Insider di Halo Infinite e in caso di selezione sarà possibile prendere parte a questa speciale beta. Si tratta solamente della prima fase del progetto, che nel corso dei prossimi mesi andrà ad avere sempre più test con più posti disponibili e l’obiettivo di 343 Industries è duplice: da un lato poter ottenere un feedback dei giocatori in merito, dall’altro, invece, testate le capacità dei server ed essere pronti al lancio definitivo.

In questo primo test della campagna co-op dell’ultima avventura di Master Chief è disponibile anche il Mission Replay, ovvero la possibilità di rigiocare alcune missioni. “Fate gruppo con i vostri amici in questa build ad accesso anticipo e sconfiggete gli Esiliati”, si legge nel tweet di annuncio del test. In questa prima fase sarà ovviamente necessario riportare tutti i bug e gli errori tecnici direttamente al team di sviluppo, in maniera tale che possano essere sistemati per le future beta.

The #HaloInfinite Campaign Network Co-Op flight is live! Also featuring Mission Replay, be sure to squad up with your friends in this early-access build and take on the Banished together. We'll see you on Zeta Halo! pic.twitter.com/LUHioLer4d — Halo (@Halo) July 15, 2022

Al momento non c’è ancora una data di uscita per la campagna co-op di Halo Infinite. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.