Quando sono stati presentati i prossimi aggiornamenti di Halo Infinite in tanti hanno storto il naso. 343 Industries non sembra infatti aver convinto i giocatori, con una lunga lista di YouTuber e streamer decisamente noti e che hanno riposot nel gioco di casa Microsoft diverse speranze che oramai sembrano essersi arresi all’immobilismo del team di sviluppo.

Partiamo dall’inizio: Halo Infinite è ovviamente un ottimo gioco, con un gameplay solido e con un potenziale decisamente importante. La promessa di 343 Industries, ovvero quello di far durare il titolo per dieci anni, trasformandolo in una sorta di piattaforma da espandere nel corso del tempo, sembra però ben lontana dall’essere mantenuta. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il team di sviluppo ha cancellato la co-op offline, decisamente attesa e non c’è neanche più una singola menzione sul ray tracing, inizialmente promesso. I DLC per la campagna single player latinano a quasi un anno dal lancio e anche il multiplayer sembra vivere un lungo periodo di incertezza, con una stagione 2 che è stata prolungata di diversi mesi, forse un po’ troppo per un gioco a servizio.

Tutti questi elementi hanno contribuito ai commenti negativi sul gioco. Charlie ‘Cr1tikal’ White, streamer e YouTuber, ha definito la road map di Halo Infinite “l’ultimo chiodo sulla bara”. Un commento forte, accompagnato da un messaggio. “Forse la Forgia può davvero risollevare questo gioco”, le parole dello streamer.

Halo Infinite ha debuttato l’8 dicembre 2021, ma il multiplayer era disponibile già dal 15 novembre 2021, giorno in cui il franchise ha compiuto vent’anni. Il gioco è attualmente in una fase di fermo, con l’introduzione di nuovi elementi che arriveranno questo autunno, ma che probabilmente non riusciranno a risolvere in toto l’opinione che i giocatori hanno maturato sul titolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.