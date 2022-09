In un post su Halo Waypoint, 343 Industries ha annunciato che la tanto attesa Stagione 3 di Halo Infinite subirà un nuovo rinvio. Dopo aver diffuso ormai mesi fa una roadmap dei contenuti per il suo nuovo titolo, infatti, gli sviluppatori sono stati costretti più volte a deludere i fan e modificare i propri programmi. Tuttavia, sembra che questa volta, oltre alla delusione, ci siano anche delle novità che i giocatori potranno apprezzare.

Sembra infatti che il rinvio sia dovuto alla necessità, da parte di 343 Industries di concentrare i propri sforzi nella realizzazione della modalità Forgia. Per chi non lo sapesse, questa nuova modalità permette ai giocatori di creare le proprie mappe e utilizzarle per le partite online. Nonostante la beta promessa ad inizio settembre non sia mai arrivata, infatti, molti tester hanno già diffuso i propri lavori per mostrare il potenziale della Forgia. L’ultimo di questi ha visto un’utente ricreare l’intera cameretta di Toy Story all’interno di Halo Infinite.

Proprio per dimostrare il potenziale della loro nuova modalità, gli sviluppatori hanno in programma una sopresa su Halo Infinite. I giocatori, infatti, riceveranno due nuove mappe, chiamate Argyle e Detachment. Entrambe sono state create da 343 Studios utilizzando gli strumenti presenti nella modalità Forgia. Inoltre, gli sviluppatori hanno promesso che quest’ultima non subirà alcun ulteriore rinvio e sarà inserita nel gioco a partire da novembre, anche se dovesse ancora trovarsi in fase di beta.

Infine, 343 Industries ha in mente un nuovo sistema per guadagnare esperienza dopo le critiche ricevute sulle sfide attualmente presenti in Halo: Infinite. Questa novità, chiamata Match XP beta, arriverà in un futuro non meglio specificato e permetterà ai giocatori di sperimentare modi alternativi per ottenere punti esperienza. Infine, la Stagione 3 di Halo Infinite è rinviata al 7 marzo 2023, mentre la modalità forgia è attesa per l’8 novembre 2022.