Halo Infinite, l’online ha già superato New World su Steam

Lo shadow drop del multiplayer di Halo Infinite, avvenuto nella giornata di ieri, sta già registrando grandi numeri. La beta del comparto multigiocatore del nuovo gioco di 343 Industries è infatti riuscita ad attirare un numero incredibile di giocatori, surclassando anche il nuovo MMORPG di Amazon, ovvero New World, che nelle settimane successiva alla release aveva praticamente dominato la classifica dei titoli più giocati su Steam.

Chiaramente, come avete potuto intuire dal titolo, non abbiamo ancora i dati di chi lo sta giocando all’interno dell’ecosistema Xbox (che include Xbox One, Xbox Series S|X e PC), ma solamente quelli della versione Steam. E sul client Valve, inutile dirlo, Halo Infinite sta facendo davvero bene. Al momento in cui scriviamo, infatti, pur non riuscendo a superare i colossi come Counter Strike e DOTA 2, il gioco di casa 343 Industries si trova in quarta posizione, con 112.000 giocatori connessi in questa mattina e con un picco massimo di 272.586 utenti avvenuto tra la mezzanotte le prime ore della mattinata italiana. Per comparazione, New World ha un totale di 96.137 giocatori connessi, con un picco massimo che si attesta poco sotto i 200.000.

Le stime di distribuzione sono ancora sconosciute. Ricordiamo, infatti, che si tratta di un titolo free to play ed è dunque difficile capire quanti abbiano scaricato il multiplayer di Halo Infinite. Al momento però, stando a SteamDB (che utilizza un algoritmo basato sulle recensioni) ci sono tra i 118.000 e i 324.600 giocatori che hanno riscattato il gioco, mentre la forbice utilizzata da PlayTracker va da 40.000 a 150.000 utenti.

I primi numeri fanno ben sperare per il multiplayer di Halo Infinite. La scelta di Microsoft e 343 Industries di renderlo free to play è stata sicuramente azzeccata ed è molto probabile che nel corso delle prossime settimane sempre più utenti si uniranno ai server di gioco. In attesa, ovviamente, di scoprire quanti giocatori sono presenti sull’ecosistema Xbox.