Halo Infinite: tra le modalità ci sarà la battle royale, l’indizio

Da un datamine del primo test pubblico del multiplayer di Halo Infinite, andato in onda qualche giorno fa e del quale vi abbiamo presentato le nostre prime impressioni, è emerso un riferimento a una modalità battle royale. 343 Industries ha lasciato informazioni a riguardo proprio nei file di gioco della beta, assieme anche a dettagli sulla campagna single-player di cui vi abbiamo già parlato.

L’indizio della battle royale in questione emergerebbe non dal codice o da dati leggibili, ma da un file audio: una clip vocale raggiungibile a questo link, della durata di poco meno di 2 secondi ma molto esplicativa: “Battle Royale!“. La voce è la stessa che annuncerebbe le altre modalità di gioco presenti in Halo Infinite all’inizio di ogni match, così come gli altri eventi del gameplay come la doppia kill.

Ovviamente, trattandosi di un gioco ancora in sviluppo, non sappiamo se una vera e propria modalità battle royale verrà davvero implementata al rilascio ufficiale o se sia qualche rimasuglio di un elemento di gioco in lavorazione poi cancellato prima del playtesting pubblico. Tra le altre cose, in passato 343 Industries ha messo a tacere più volte eventuali rumor di una modalità battle royale nel nuovo gioco della saga di Halo, quindi il mistero si infittisce: che ci faceva questa clip audio nei file di gioco? Semplice trolling per i dataminer o gli sviluppatori ci hanno pensato davvero a una modalità simile? Per scoprire se davvero arriverà la battle royale in Halo Infinite dovremo aspettare futuri annunci ufficiali di Microsoft e 343 Industries.

Nel frattempo, Microsoft sta pensando a misure per rendere il più accessibile possibile la dimensione eSportiva di Halo Infinite, rendendo il gioco compatibile con il gameplay cross-platform. Potete leggere più nel dettaglio il lungo post sul blog ufficiale di Halo.