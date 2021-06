Halo, la serie TV orfana di un altro showrunner

Ci avviciniamo sempre di più all’uscita della serie tv di Halo. Dopo diversi giochi all’attivo, il franchise è infatti pronto a prendere il suo posto anche in televisione, uno dei medium che ha già accolto diverse produzioni del genere tra cui quella di The Witcher. Nonostante il grande entusiasmo, però, alcuni eventi stanno destabilizzando la messa in onda, almeno per quanto riguarda il lato produttivo.

La serie tv di Halo infatti ha già perso due elementi. Parliamo dei due showrunner: il primo, Kyle Killen che ha già lasciato la produzione. Il secondo invece, Steven Kane, che si appresta invece a lasciare il team e tutta la crew, inclusa la casa di produzione. Quando? I tempi precisi ancora non si sanno ma in una intervista a Variety si è dichiarato pronto a lasciare nel momento in cui la serie verrà rinnovata per una seconda stagione. Che però è già molto probabilmente, stando agli ultimi report emersi da Internet.

Purtroppo sembra che l’avventura di Halo sotto forma di serie TV sia ben lontana dall’essere tranquilla. La serie è infatti in produzione da diverso tempo, con diversi annunci in merito all’inizio della produzione e soprattutto a news relative a placare rumor sulla cancellazione. Si sono affiancati diversi nomi illustri del panorama cinematografico, tra cui Steven Spielberg negli ultimi anni. Il successo del brand, d’altronde, non poteva che chiamare grandi figure, fossero essere realmente affiliate al progetto oppure solo delle voci di corridoio nel mentre che le trattative avanzano.

Halo sbarcherà nel mondo delle serie TV solamente nel corso del 2022. Gli ultimi due anni di produzione immaginiamo siano stati molto complicati, soprattutto se pensiamo anche al coronavirus e alla pandemia globale partita a inizio 2020. La serie sarà distribuita su Paramount+ ma al momento non c’è ancora una data di uscita e soprattutto un canale per quanto riguarda la messa in onda italiana. Confidiamo però che accordi verranno trovato pochi mesi prima dell’uscita ufficiale, soprattutto considerando che il franchise è uno dei più riconosciuti di Xbox anche nel nostro paese.