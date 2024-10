Il boss di Epic Games è felicissimo del passaggio di Halo all'Unreal Engine

Halo Studios, ex 343 Industries, ha annunciato l'adozione dell'Unreal Engine per i futuri capitoli della serie Halo. La decisione ha suscitato l'entusiasmo di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, che ha espresso la sua soddisfazione su X (ex Twitter).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Sweeney ha elogiato la serie Halo, sottolineando come abbia "ridefinito i videogiochi su console" e "fatto avanzare lo stato dell'arte dei videogiochi". Ha anche dichiarato: "Epic è onorata che il team Halo Studios abbia scelto il nostro strumento per aiutarlo nei suoi futuri lavori!"

Questa mossa strategica potrebbe portare notevoli vantaggi a entrambe le parti coinvolte. Per Epic Games, significa che la sua tecnologia sarà alla base di una delle serie più prestigiose nel mondo dei videogiochi. Per Halo Studios, invece, comporta l'accesso a un motore costantemente aggiornato e un ampio supporto sia interno che esterno.

Un aspetto particolarmente interessante è il potenziale supporto che Halo Studios potrebbe ricevere da altri Xbox Game Studios, in particolare The Coalition. Quest'ultimo è considerato uno degli studi più esperti nell'uso dell'Unreal Engine al di fuori di Epic Games stessa, avendo contribuito con modifiche che sono diventate elementi fondamentali del motore.

L'adozione dell'Unreal Engine da parte di Halo Studios segna quindi un importante cambiamento nella produzione della serie, promettendo nuove possibilità tecniche e creative per i futuri capitoli di Halo.