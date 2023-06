TinyTendo è un progetto che mira a inserire l’hardware originale del NES (Nintendo Entertainment System) all’interno di un guscio delle dimensioni di un Game Boy. Il progetto è stato creato da Redherring32, un maker e ingegnere noto per i suoi progetti creativi.

Per creare TinyTendo, Redherring32 ha tagliato e rettificato con cura l’hardware originale del NES fino a far entrare i componenti nel guscio del Game Boy. Il prodotto finale pesa circa 300 grammi, utilizza 4 batterie AA come un Game Boy originale ed è comodamente alloggiato all’interno del case originale, che misura 148 x 90 x 32 mm.

Tinytendo

TinyTendo quindi non è un emulatore. Visto che usa l’hardware originale del NES, significa che può riprodurre i giochi NES nella loro forma originale. Insomma è un NES con un aspetto diverso. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma Redherring32 ha rilasciato un prototipo completamente funzionante.

TinyTendo è un progetto unico e impressionante che dimostra cosa si può fare con la creatività e le capacità ingegneristiche. È un must per tutti gli appassionati di giochi retro.

Redherring32 ha impiegato diversi mesi per completare il progetto, a testimonianza della grande passione e impegno che l’hanno guidato. Allo stesso tempo, il progetto è open source, quindi chiunque può scaricare i file di progettazione e costruire il proprio TinyTendo.

Non è in vendita, ma Redherring32 ha dichiarato di essere disponibile a concedere il progetto in licenza ad altri produttori.